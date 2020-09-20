رجائى عطية يوجه الدعوة للجان «المحامين» العامة لبدء مباشرة مهامها

وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، الدعوة إلى لجان النقابة العامة التي شكلها بمقتضى التفويض الصادر إليه - إلى المبادرة بالانعقاد، واختيار مقرر لكل لجنة، وتحديد البرامج، وجدول الأعمال، للبدء في مباشرة نشاطها طبقا لمهامها، آملا أن يسهم الجميع في نهضة النقابة في جميع المجالات.وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، أعلن عن تشكيل اللجان داخل النقابة، والتي بلغ عددها 17 لجنة، تتعامل مع جميع الأمور النقابية.