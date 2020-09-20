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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مش لوحدك».. «هاشتاج» المصريين لدعم الرئيس السيسى على تويتر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:14 م
السيسي
السيسي
نوران إمام
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أطلق المقاول الفاشل محمد علي، دعوات للنزول في مظاهرات ليس لها هدف سوى تحقيق خطط الجماعات الإرهابية الممولة لإسقاط الدولة المصرية، وأيضًا باءت تلك الدعوة بالفشل كالدعوة الماضية التي لم يعرها أحد اهتماما، ليكون رد المصريين على تلك الدعوة من تويتر بهاشتاج "مش لوحدك" مقدمين فيه الدعم للرئيس السيسي وساخرين من تلك الثورة الوهمية.

غرد حساب يحمل اسم عمر الباسي ناشرًا صورة من فترة حكم مرسي وجماعته الإرهابية توضح معاناة الشعب لطلب أقل مستحقاتهم وهو "رغيف العيش" والغاز مدونًا عليها"#لست_وحدك عشان مايرجعش المنظر ده تانى".

فيما غرد حساب باسم ياسر منصور قائلًا: "السيسي هو عزيز مصر.. الذي نجا الله به مصر من كل أهل الشر.. وعادت مصر كما كانت قوية عزيزة".

ونشر حساب باسم كمال الحسين تحت عنوان الهاشتاج #لست وحدك مستغربًا من "بجاحة" تلك الجماعة والأشخاص الذين يصدقون الهارب محمد على، واصفًا إياهم بالأغبياء، فيما قال: "انتوا بجد مصدقين إنه مناضل وبطل وناسيين إنه حرامي وخمورجي وبتاع نسوان؟؟ وكمان هربان من العدالة لو دكر يرجع مصر ويواجه بس هو عمره ما هيعمل كده عشان هو جبان".

وتابع حساب آخر باسم مجدي حامد ناشرًا صورة السيسي تحت عنوان هاشتاج "لست وحدك" ومدونًا عليها "أين ثورة الميغبين؟! أين أهل الضلال والزور والبهتان؟!" ثم موجهًا خطابه للرئيس السيسي: "دمتم فخرا لمصر وحامي كنانة الله ومفجر طاقة البناء والتنمية وغاز المتوسط".

وبطريقة ساخرة غردت مي الحفناوي، أحد رواد موقع "تويتر"، حيث كتبت "مفيش حد شاف الثورة عشان كان في واحد بينهأ زي الحمير وعاوز ثورة" وتابعت في تغريدة أخرى لها قائلة:" الثورة طلعت فشنك يرجاله هو مفيش غير هو والحشاشين بتوعه اللي هيخرجوا يروحوا يعيطوا في جنب ويرجع يهوهو تاني على قناة الجزيرة الإرهابية عشان فاكرينا شعب غبي وهنصدقهم تاني ونرجع نقولهم تعالوا استلموا الحكم عشان يرجعوا يسرقوا وينهبوا ويفتحوا السجون... فعلًا مصر عاشت سنين صعبة".

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