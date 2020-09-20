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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«MBC FM» و«بانوراما FM» تجمعان 5 إذاعات عربية فى بث مشترك

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:31 م
إذاعات عربية
إذاعات عربية
منار إبراهيم
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تجمع إذاعتا MBC FM وبانوراما FM أضخم مشاركة من البث الإذاعي المشترك، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وتضم 5 دول عربية هي: مصر ولبنان والكويت والبحرين والإمارات بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك مساء الأربعاء 23 سبتمبر ضمن فترتين الأولى تنطلق ابتداءً من الـ5 مساءً، والثانية ابتداءً من العاشرة ليلًا بتوقيت السعودية.

البداية في تمام الساعة الـ5 مساءً ولغاية السابعة مساءً بتوقيت السعودية، مع تغطية وبث إذاعي مشترك يجمع MBC FM مع 3 إذاعات هي: البحرين FM، وإمارات FM، ونبض الكويت.

وإلى جانب البث عبر الأثير الإذاعي، يُنقل البث المشترك كذلك على تطبيق إذاعات MBC (MBC Radio)، ولايف تويتر، ومنصة "شاهد". يقدم البث المشترك كل من يونس العيد من البحرين FM، وراشد عتيق من إمارات FM، وخالد الأنصاري من نبض الكويت، بالإضافة طبعًا إلى كوكبة من المذيعين والمذيعات من MBC FM بقيادة ياسر الشمراني مدير البرامج في MBC FM.

وفي العاشرة ليلًا بتوقيت السعودية، تنطلق تغطية إذاعة بانوراما FM ضمن برنامج "يا ليل" بالاشتراك مع إذاعتَي نجوم FM من مصر، ودلتا من لبنان، حيث تتضمن التغطية لقاءات ومداخلات لضيوف وفنانين وشعراء وصحفيين إلى جانب اتصالات من قبل المستمعين من داخل المملكة ومصر ولبنان.

يقدم البث المشترك كل من شادية عبدالعزيز من بانوراما FM، تامر بشير من نجوم FM، وإيلي مرهج من راديو دلتا؛ بقيادة محمد الكردي مدير البرامج في بانوراما FM.

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