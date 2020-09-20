«التضامن»: 25 مركزًا لعلاج الإدمان فى المحافظات

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن عدد المراكز العلاجية وصل إلى 25 مركزا على مستوى الجمهورية، وجارٍ افتتاح 3 مراكز جديدة في 3 محافظات، هي البحر الأحمر، بورسعيد، مطروح خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف عثمان، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مركز مطروح عبارة عن قسم مخصص بسحب المخدر من الجسم، ويتضمن 130 سريرا، أما مركز بورفؤاد، فيقوم بتأهيل المتعاطين، كما أنه تم إنشاء مركز بالبحر الأحمر كأحد المراكز التي تغطي جزءا من المناطق الحدودية المهمة، بالإضافة إلى أنه سيتم الانتهاء من مركز جديد في كلية الطب بجامعة الفيوم.وأشار إلى إطلاق برنامج كامل في حي الأسمرات، فهناك مكون لطرق الأبواب ودليل عملي وعلمي، نستهدف من خلاله 12 ألف أسرة، كل 4 أشهر للتوعية بمشكلة المخدرات، وهناك مركز للدعم النفسي، وتم إنشاء مقر بحي الأسمرات للانطلاق منه على مستوى المتدريبن وعيادة للإرشاد وتحويل حالات علاج الإدمان، كما سيتم استثمار التطوير الذي حدث على مستوى المنشآت الرياضية، ودوري "أنت أقوى من المخدرات" وتوصيل رسائل التوعية، بالإضافة إلى مسرح للشارع.