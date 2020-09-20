افتتاح مكتب توثيق للشهر العقارى بقرية دندرة فى قنا

كلف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة بافتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بقرية دندرة مركز قنا لتخفيف العبء عن أهالي القرية والحد من الازدحام والتكدس وتوفيرا للوقت والجهد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.وأكدت السكرتير العام المساعد أن افتتاح هذا المكتب يأتي في إطار خطة وزارة العدل لرفع كفاءة مكاتب الشهر العقاري وإنشاء مقرات جديدة بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية التي تعمل بأنظمة حديثة تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.ووجهت بتركيب مظلات أمام مركز الخدمات البريدية ومكتب الشهر العقاري بقرية دندرة لمساعدة المواطنين على الجلوس بعيدا عن أشعة الشمس مع الحفاظ على مسافات بينية مناسبة تراعي التباعد الاجتماعي وذلك ضمن الاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.