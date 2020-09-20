780 طالبًا يؤدون الكشف الطبى بـ«طب وصيدلة طنطا»

أجرى الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباي لمتابعة انتظام سير إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعى 2020-2021، رافقه خلالها الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام فياض مدير الإدارة الطبية.وتفقد "عتمان" التجهيزات الخاصة بالإدارة الطبية والخدمات الصحية المقدمة لطلاب كليتى الطب والصيدلة "بنين" والمقرر توقيع الكشف الطبي عليهم اليوم وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الجامعة، موجهًا بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم خلال الكشف الطبي، مشيرا إلى أن جامعة طنطا تهتم بصحة الطلاب وتسعى لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لهم في ضوء اهتمام الدولة بصحة المواطنين، مؤكدا أن الكشف الطبي للطلاب الجدد يتم بشكل مجاني.أوضح الدكتور الرفاعي مبارك، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، وفق الجدول الزمني المحدد لكل كلية، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد أيام الكشف الطبي، وتقسيم طلاب الكليات إلى أيام للكشف على البنين وأخرى للبنات لتجنب الزحام والتكدس خلال إجراءات الكشف الطبي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية المشددة التي تتبعها الجامعة.وأشار إلى أن الجامعة قامت بتوفير خدمة حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2020-2021 على الموقع الإلكتروني للجامعة، والتي تتضمن جميع الخطوات التى يتبعها الطالب أثناء التقديم على الموقع، وتوفير خيام وأماكن لانتظار الطلاب وأولياء الأمور وتوفير سبل الراحة.