لجان لحصر كثافة الفصول بالمعاهد الأزهرية فى الإسكندرية

عقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مدير المراحل التعليمية، ومديري إدارات المنطقة، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية، لسرعة تشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية؛ بمشاركة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، والأستاذ علاء العريان الوكيل الثقافي.هدف الاجتماع إلى حصر كثافة الطلاب بالمعاهد، والعمل على توزيعهم داخل الفصول، بحيث تكون المسافة بين كل طالب وأخر متر ونصف، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وفي إطار اتخاذ كل الإجراءات التي تحافظ على أمن وسلامة الطلاب.وأكد هاشم، على التعاون والتكاتف بين الجميع، حتى يتم إنجاز العمل على أكمل وجه، ووضع الرؤى والمقترحات، لتوزيع الطلاب داخل الفصول، مع سرعة إنهاء الحصر في أقرب وقت.