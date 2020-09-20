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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سيدة حامل لمدة عامين والدفاع يطلب تأجيل التنفيذ

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:14 م
حبس سيدة حامل
حبس سيدة حامل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة جنح ثان المنتزه بالإسكندرية، حبس سيدة لمدة عامين مع النفاذ في القضية رقم 14157 لسنة 2020 جنح المنتزة ثان، بعد اتهامها بالنصب، وإيداعها قسم شرطة المنتزة ثان للتنفيذ عليها، وتبين أنها حامل في الشهر التاسع.

وتقدم ماهر النقيب محامي السيدة بطلب للنائب العام يطلب فيه إيقاف أو إرجاء تنفيذ حكم على السيدة لحين وضع مولودها حسب قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم 485 والتى تنص على "إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى شهرين على الرضاعة".

وأضاف النقيب أن قانون الإجراءات الجنائية في مواده أرقام 485 وما بعدها أربع مواد يتناول الحالات التي يمكن فيها للنيابة إيقاف تنفيذ حكم المحكمة ومن ضمنها المادة 485 والتى يحق فيها للنيابة إيقاف الحكم على السيدة الحامل من الشهر السادس وأن حالة السيدة حامل في الشهر التاسع وعلى وشك وضع طفلها.

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