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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تحقيقات النيابة فى إلقاء شاب وفتاة لطفلها فى «جراج» بالمعصرة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:10 م
طفل
طفل
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحبس شاب وفتاة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتورطهما في إلقاء طفلهما السفاح في الشارع للتخلص منها، بمنطقة المعصرة، وقررت النيابة إيداع الطفل دار رعاية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود الواقعة؛ لسماع أقوالهما.

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وأنهما تربطهما علاقة غير شرعية منذ فترة نتج عنها طفل سفاح، ولإنهاء زواجهما نتيجة ظروف المعيشة وخوفًا من الفضيحة، قررا التخلص من الطفلة، ولكن كاميرات المراقبة رصدتهما وتم ضبطهما.

ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة المعصرة من عامل جراج، يدعى محمد أبوالحمد، 26 سنة، ومقيم بمنطقة الدواجن، مفاده عثوره على طفل رضيع ملقى أسفل سيارة، وبالانتقال والفحص عثر على طفل حديث الولادة يرتدي ملابس.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أنهما كل من "محمد"، 26 سنة والد الطفل، والأم تدعى "إيمان"، 23 سنة، وتربطهما علاقة جنسية غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين سالفي الذكر، واعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22826 لسنة 2020، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت أخذ عينات DNA من المتهمين لبيان مدى تطابقهما مع جينات الطفلة حديثة الولادة.

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