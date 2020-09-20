غياب فريدة فهمى عن حضور حفل تأبين محمود رضا.. اليوم

يقام حفل لتأبين الفنان الراحل محمود رضا مؤسس فرقة "رضا" الاستعراضية، مساء اليوم الأحد، على مسرح البالون بحضور عدد كبير من الفنانين والمسرحيين أصدقائه، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة مساء.وكشفت الفنانة فريدة فهمي في تصريحات صحفية لـ"الدستور" أنها لن تحضر حفل تأبين الفنان الكبير الراحل محمود رضا المقرر إقامته مساء اليوم، نظرا لظروف شخصية خاصة بها.ورغم حزن فريدة فهمي الشديد على رحيل رفيق دربها محمود رضا إلا أنها هذه الفترة تمكث في منزلها بالزمالك ولا تخرج منها نهائيًا بسبب انتشار فيروس كورونا.يشار إلى أن فريدة فهمي كانت متزوجة من المخرج علي رضا شقيق محمود رضا والثنائي أسسا فرقة "رضا" معًا وأصبحت من أهم فرق الرقص في العالم وحصلت على جوائز عديدة.