«عمران» رئيسًا للإدارة الهندسية بمحافظة الغربية

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، تعيين المهندس على سالم مديرًا للإدارة الهندسية بديوان محافظة الغربية بجانب عمله مدير لإدارة التخطيط العمراني بديوان المحافظة.جاء ذلك خلفا للمهندس أشرف هواش، مدير الإدارة الهندسية بديوان محافظة الغربية، الذي تقدم بطلب للحصول على إجازة بدون مرتب، على خلفية وقائع مخالفات محل تحقيقات النيابة حاليًا.وكان محافظ الغربية، قد ناقش الموقف الفعلي للمشروعات القومية، والبالغ عددها 338 مشروعا في 17 قطاع على مستوى المحافظة، بإجمالي تكلفة 8 مليارات و874 مليون جنيه.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات على مستوى المحافظة، حيث تم استعراض نسب التنفيذ لجميع المشروعات بكل قطاع، ومناقشة آليات دفع المشروعات المتعثرة وكذلك مواعيد افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها.