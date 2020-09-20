انطلاق معرض «أهلًا بالمدارس» بمحافظة القاهرة

ينطلق اليوم معرض "أهلا بالمدارس" في قاعة المؤتمرات بارض المعارض بمدينة نصر والذي سيستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، والذي سيوفر كافة الأدوات الدراسية للطلاب بكل مراحلهم التعلميمة.ويأتي المعرض ليوفر للأهالي كل المستلزمات المدرسة من الأدوارت وحتى المأكولات وتتمثل في كل الأغذية للطلبة من مربى وجبن وغيرها.كما يوفر المعرض كل المستلزمات بفارق سعر لا يقل عن 20% عن مثيلاتها بالأسواق.كان قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إقامة معرض "أهلا مدارس" بأرض المعارض بمدينة نصر، بهدف توفير كل المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة، وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.