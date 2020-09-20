أسقف طما يترأس القداس الإلهى بكنيسة القديس الأنبا شنودة

ترأس الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي من كنيسة القديس الأنبا شنودة في طما بمحافظة سوهاج، وشارك بحضور القداس الإلهي بجانب الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، القمص يسي، والقس عبد المسيح.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد احتفلت بعيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء الذى يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر حتى شهر أكتوبر المقبل.وفى عيد «النيروز» تُقام الاحتفالات فى الكنائس على مستوى جميع الإيبارشيات بالمحافظات المصرية، تكريمًا لشهداء المسيحية وتخليدًا لذكراهم وتبركًا بحياتهم، وإيمانًا من الكنيسة والأقباط بفاعلية صلواتهم وطلباتهم لدى الله من أجلهم.والكنيسة تُقدم للأقباط قصة المسيحية المبكرة في أبهى صورة، وبدأ تقويم الشهداء في بداية حكم الإمبراطور دقلديانوس عام 284 ميلادية، حينما قدم المسيحيون ذواتهم في عهد ذلك الإمبراطور، كنماذج للحب والبذل والإيمان والاحتمال ومحبة الأعداء.وكان قد بدأ عصر الاضطهادات فى عهد ‏ ‏الإمبراطور‏ دقلديانوس،‏ عام ‏284‏ ميلادية، وهو‏ ‏العام‏ ‏الأول‏ ‏لتقويم‏ ‏الشهداء‏، أول‏ ‏ شهر توت‏ فى الشهور القبطية ‏عام ‏1724‏، وظل‏ ‏التقويم‏ ‏المصري‏ ‏للشهداء‏ ‏هو‏ ‏التقويم‏ ‏الرسمي‏ ‏المعمول‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏المصالح‏ ‏الحكومية‏ حتى ‏أواخر‏ ‏عهد‏ ‏الخديوي‏ ‏إسماعيل‏ ‏عام ‏1875‏، ‏وما زال‏ ‏الفلاحون‏ ‏يعتمدون‏ ‏عليه‏ حتى ‏الآن‏ ‏في‏ ‏الزراعة‏، وتصلي ‏الكنيسة‏ ‏بالطقس‏ ‏الفرايحي‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏خدماتها‏ ‏من‏ ‏عيد‏ ‏النيروز‏ ‏أول‏ ‏توت‏ حتى ‏17 يومًا متتاليًا‏ ‏تكريما‏ ‏وتمجيدا‏ ‏لشهداء‏ ‏الكنيسة‏.