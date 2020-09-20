أول تعاون.. كواليس تسجيل «قمر 14» لـ عمر كمال وأورتيجا (فيديو)

انتهي مطربا المهرجانات عمر كمال وأورتيجا من تسجيل دويتو غنائي جديد يجمعهما يحمل اسم "قمر 14" وهو العمل الأول الذي يجمعهما معا، وكان من المقرر تسجيل الأغنية منذ أسابيع ولكن تم التأجيل لحين عودة "عمر" من تونس ودبي حيث بعد تقديم سلسلة حفلات هناك.وحصلت "الدستور" على فيديو من كواليس تسجيل الأغنية بأحد الأستوديوهات ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال أيام، وسيتم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الاستماع الإلكترونية.يشار إلى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر أصدر قرارا مؤخرًا بوقف التعامل مع جميع مطربي المهرجانات، وينتظر مطربو المهرجانات انفراج الأزمة وتقنين وضعهم داخل النقابة من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي.