محمد رجب: انطلاق تصوير «ضربة معلم» اليوم

عبر النجم محمد رجب عن سعادته لدخول التجربة الدرامية الجديدة "ضربة معلم"، والمقرر عرضها من 45 حلقة خلال الموسم الشتوي الجديد من إنتاج شركة سينرجي.وقال الفنان في تصريحات لـ " الدستور"، إنه سيبدأ تصوير أول مشاهد المسلسل الجديد اليوم، 20 سبتمبر بأحد ديكورات العمل الجديد بمشاركة عدد كبير من النجوم.يأتي ذلك بعد أن انضمت رانيا فريد شوقي، للمسلسل لتقديم دور هامة في العمل الجديد، الذي انتهى مؤلفه أحمد عبد الفتاح من كتابة ما يقرب من 60% من حلقاته تمهيدا للانتهاء منه خلال الأسابيع القادمة بالتوازي مع التصوير.ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد نجاتي، ورياض الخولي، وحسن منصور، والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة وعدد كبير من النجوم، وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، من إخراج إسماعيل فاروق.