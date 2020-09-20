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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«إيجاس»: جارٍ توقيع 6 اتفاقيات بترولية جديدة بـ731 مليون دولار

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:11 م
الشركة القابضة للغازات
الشركة القابضة للغازات الطبيعية
سيد ابراهيم
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استعرض الدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تطور معدلات إنتاج الغاز الطبيعى خلال الخمس سنوات الماضية وجهود مواجهة التناقص الطبيعى للآبار والزيادة التي تحققت خلال العامين الأخيرين والوصول إلى المقدرة على إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

وأشار إلى أن عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغ 5 اتفاقيات بالإضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالي ليصبح الإجمالى 8 اتفاقيات باستثمارات 934 مليون دولار ومنح توقيع 51 مليون دولار، ليصبح إجمالى الاتفاقيات السارية 37 اتفاقية وأن ذلك نتيجة نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أسفرت عن جذب استثمارات جديدة ودخول شركتي إكسون موبيل وشيفرون للعمل في مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، إلى جانب زيادة استثمارات الشركات الحالية مثل بي بي وشل وتوتال.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 - 2020.

وأضاف الدكتور مجدى جلال، أنه جار الانتهاء من إجراءات التوقيع النهائي لعدد 6 اتفاقيات أخرى باستثمارات 731 مليون دولار وبإجمالى منح توقيع 14 مليون دولار.

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