رانيا فريد شوقى بطلة «ضربة معلم» مع محمد رجب

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي لـ "الدستور"، إنها انضمت مؤخرا إلى طاقم عمل المسلسل الجديد "ضربة معلم" من بطولة الفنان محمد رجب، وعدد كبير من النجوم والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الجديد.و يستعد أبطال وصناع المسلسل لانطلاق تصوير أولى مشاهد العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد نجاتي، ورياض الخولي، وحسن منصور، والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة وعدد كبير من النجوم.وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.وانتهى المؤلف من كتابة 26 حلقة من المسلسل الجديد، فيما انتهى المخرج من كل الترتيبات النهائية للتصوير وحقق الثلاثي محمد رجب، وإسماعيل فاروق، وأحمد عبدالفتاح، نجاحا مبهرا في تجربة مسلسل "الأخ الكبير" العام الماضي.