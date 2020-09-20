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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: وفد طبى إلى تشاد لمتابعة مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقى

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:56 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال وفد طبي إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور وائل عبدالرازق، نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور محمد البرعي، المدير التنفيذي للمبادرة، في إطار متابعة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الوفد بدأ زيارته بتفقد أماكن مسح فيروس "سي" للمواطنين بالعاصمة إنجامينا، والتي تضم 20 نقطة لمسح المواطنين التشاديين للكشف عن فيروس "سي"، كما تفقد الوفد مركز التقييم وتلقي العلاج بالمستشفى المرجعي بإنجامينا، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مركز آخر في مدينة "موندو" بجنوب تشاد لعمل تحاليل "pcr" لفيروس "سي" وتلقي العلاج كخطوة أولى لبدء عمليات المسح والعلاج خارج العاصمة إنجامينا.

وأضاف مجاهد أنه تم عقد اجتماع، أمس السبت، بحضور كل من الدكتور وائل عبدالرازق، نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور محمد البرعي، المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور رامي محمد الحسيني، مدير المكتب الفني لمساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، من الجانب المصري، ومن الجانب التشادي الدكتور عبدالله صابر فضول، وزير صحة دولة تشاد، والمستشار محمد عرابي، ممثل سفارة مصر في دولة تشاد، وكبار مسئولي وزارة الصحة بدولة تشاد، لوضع خطة العمل بالمبادرة في المرحلة القادمة، حيث ستشمل اعتماد مراحل مسح المواطنين في محافظات أخرى خارج العاصمة إنجامينا.

وقال مجاهد إنه تم خلال الاجتماع مراجعة ما تم إنجازه في الفترة الماضية منذ بداية تطبيق المبادرة في أكتوبر الماضي، حيث تم فحص 15 ألفا و441 مواطنا تشاديا حتى اليوم، وبلغت نسب المصابين بفيروس "سي" 715 مريضًا من إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم، وتم تقييمهم بالمستشفى المرجعي بالعاصمة إنجامينا وتلقيهم العلاج اللازم، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في دولة تشاد بالتعاون مع الخبراء في مصر والخبراء في دولة تشاد.

وأشار إلى أنه إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية إلى دولة تشاد تشمل أدوية خاصة ببروتوكولات علاج فيروسات "سي"، و"بي" تكفي لعلاج ألف مريض، وكواشف "pcr" لتحليل فيروس "سي" و"بي"، بالإضافة إلى كواشف فيروس كورونا المستجد ومستلزمات وقائية، دعمًا للمنظومة الصحة بدولة تشاد، وكذلك مساندتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، وجه وزير الصحة التشادي، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لدعمها المتواصل لمشروعات الصحة العامة في دولة تشاد، فضلًا عن التعاون المثمر في الكتير من الملفات المشتركة بالمجال الصحي، كما أشاد بالجهود المبذولة لفرق العمل المصرية لتطبيق المبادرة في دولة تشاد.

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