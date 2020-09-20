رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول»: مصر سجلت أعلى معدلات لإنتاج الغاز في تاريخها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:09 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
طباعة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت في تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير.

ولفت "الملا" - في بيان اليوم الأحد إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التي يعد الغاز الطبيعي أحد أهم المواد المغذية لها والتي تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، فضلًا عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة.

وأشار إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع في استثماراتها في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليًا والذى يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات العالمية، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.

وأكد أهمية بناء ودعم قدرات ومهارات الكوادر البشرية وزيادة كفاءتها وتحسين أدائها والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواكبة عمليات التحول الرقمي، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات للوقاية لمنع الإصابة بكورونا، وضرورة الاستمرار في إجراء عمليات الصيانة بصفة منتظمة للأصول الإنتاجية في جميع مواقع العمل لتحسين ورفع كفاءتها من أجل زيادة معدلات الإنتاج.

وأكد أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى ليشمل جميع محافظات مصر لتوفير خدمة حضارية للشعب المصرى، بالإضافة إلى الانطلاق بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخداماته مع توافر مصادر الإمدادات بهدف الاستفادة من مواردنا من الغاز وبهدف ترشيد استيراد الوقود السائل والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال رئاسة "الملا" أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-  2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس جريمة 3 شباب «رموا» معاق ذهنيا في ترعة بسوهاج

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

التاريخ الأسود للمتلون معتز مطر

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: تعيين أول مدرس بمعهد البيولوجيا الجزيئية

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

الأكثر قراءة

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

بعض الأمريكيين لا يرغبون فى العودة إلى مقار أعمالهم

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

دراسة يابانية: الأشعة فوق البنفسجية فعالة في قتل كورونا

الحمل والإنجاب يؤخران أعراض «التصلب العصبى المتعدد»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تستعد لإطلاق الملتقى الثقافى 4 لشباب الحدود بالغردقة

«إضافة للنشر» تطرح رواية «شارع العزب» لــ شريف محيي الدين

عرض فيلم تسجيلى عن النحات عبدالهادى الوشاحى فى «الأعلى للثقافة»

الشاعرة أسماء عزايزة في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا