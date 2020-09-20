«البترول»: مصر سجلت أعلى معدلات لإنتاج الغاز في تاريخها

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت في تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير.ولفت "الملا" - في بيان اليوم الأحد إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التي يعد الغاز الطبيعي أحد أهم المواد المغذية لها والتي تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، فضلًا عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة.وأشار إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع في استثماراتها في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليًا والذى يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات العالمية، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.وأكد أهمية بناء ودعم قدرات ومهارات الكوادر البشرية وزيادة كفاءتها وتحسين أدائها والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواكبة عمليات التحول الرقمي، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات للوقاية لمنع الإصابة بكورونا، وضرورة الاستمرار في إجراء عمليات الصيانة بصفة منتظمة للأصول الإنتاجية في جميع مواقع العمل لتحسين ورفع كفاءتها من أجل زيادة معدلات الإنتاج.وأكد أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى ليشمل جميع محافظات مصر لتوفير خدمة حضارية للشعب المصرى، بالإضافة إلى الانطلاق بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخداماته مع توافر مصادر الإمدادات بهدف الاستفادة من مواردنا من الغاز وبهدف ترشيد استيراد الوقود السائل والحفاظ على البيئة.جاء ذلك خلال رئاسة "الملا" أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019- 2020.