روبى تبدأ تصوير «بره المنهج» الأسبوع الجارى

تبدأ النجمة روبي تصوير دورها في فيلمها الجديد "بره المنهج" مع عدد كبير من النجوم منهم النجم ماجد الكدواني نهاية الأسبوع الجاري، بعد انتهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتحضيرات مع المخرج عمرو سلامة والمؤلف خالد دياب.وتقرر تأجيل استئناف تصوير فيلمها الجديد الآخر "دماغ عالية" للأسبوع الثاني من شهر أكتوبر القادم، بعد توقفه خلال الفترة الماضية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتستمر طوال الشهر في تصويره.وبمجرد انتهاء روبي من تصوير الفيلمين تدخل تجربتها الدرامية الجديدة حيث تصور مسلسلها الجديد الذي تخوض به السباق الرمضاني القادم باسم "بدر البدور" مع المخرج كريم الشناوي، بعد أن كان مخططًا البدء به في منتصف أكتوبر القادم لسرعة اللحاق بالموسم الرمضاني مبكرا.