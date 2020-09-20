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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نواب بـ«الشيوخ»: إنجازات السيسى لا ينكرها إلا جاحد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:21 م
السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال أعضاء بمجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاينكرها إلا جاحد، والمشروعات القومية العملاقة دليل واضح على حجم الإنجاز.

وعلق اللواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عقب استخراجه كارنيه العضوية اليوم، بقوله إن إنجازات الرئيس السيسي واضحة وضوح الشمس، حيث نجح الرئيس في القضاء على العشوائيات وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في كل أرجاء البلاد.

وأشار إلى أن قضية العشوائيات كانت من أخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية، لكن استطاع الرئيس حلها بشكل جذري، لافتا إلى أن علاقاتنا الخارجية أصبحت قوية مع جميع دول العالم واستعادت مصر مكانتها الدولية.

وتابع، أنه يفضل الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أو الإدارة المحلية، باعتباره محافظا سابقا للشرقية وله باع كبير في مجال الإدارة المحلية.

من جهته، قال النائب محمد سليم، إن وجود غرفة ثانية للبرلمان رسالة ودليل على قوة الدولة المصرية، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشيوخ في ظل هذه التحديات دليل على قوة مصر ومكانتها الكبيرة.

وقال النائب صلاح الطاروطي، إن قضية الاستثمار على رأس أولويات المجلس، خاصة عملية تأسيس الشركات، إذ لابد من تسريع الإجراءات المتعلقة بها، مطالبا بسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد.

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