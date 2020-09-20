نواب بـ«الشيوخ»: إنجازات السيسى لا ينكرها إلا جاحد

نواب بـ«الشيوخ»: إنجازات السيسى لا ينكرها إلا جاحد
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:21 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال أعضاء بمجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاينكرها إلا جاحد، والمشروعات القومية العملاقة دليل واضح على حجم الإنجاز.
وعلق اللواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عقب استخراجه كارنيه العضوية اليوم، بقوله إن إنجازات الرئيس السيسي واضحة وضوح الشمس، حيث نجح الرئيس في القضاء على العشوائيات وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في كل أرجاء البلاد.
وأشار إلى أن قضية العشوائيات كانت من أخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية، لكن استطاع الرئيس حلها بشكل جذري، لافتا إلى أن علاقاتنا الخارجية أصبحت قوية مع جميع دول العالم واستعادت مصر مكانتها الدولية.
وتابع، أنه يفضل الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أو الإدارة المحلية، باعتباره محافظا سابقا للشرقية وله باع كبير في مجال الإدارة المحلية.
من جهته، قال النائب محمد سليم، إن وجود غرفة ثانية للبرلمان رسالة ودليل على قوة الدولة المصرية، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشيوخ في ظل هذه التحديات دليل على قوة مصر ومكانتها الكبيرة.
وقال النائب صلاح الطاروطي، إن قضية الاستثمار على رأس أولويات المجلس، خاصة عملية تأسيس الشركات، إذ لابد من تسريع الإجراءات المتعلقة بها، مطالبا بسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد.
وعلق اللواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عقب استخراجه كارنيه العضوية اليوم، بقوله إن إنجازات الرئيس السيسي واضحة وضوح الشمس، حيث نجح الرئيس في القضاء على العشوائيات وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في كل أرجاء البلاد.
وأشار إلى أن قضية العشوائيات كانت من أخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية، لكن استطاع الرئيس حلها بشكل جذري، لافتا إلى أن علاقاتنا الخارجية أصبحت قوية مع جميع دول العالم واستعادت مصر مكانتها الدولية.
وتابع، أنه يفضل الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أو الإدارة المحلية، باعتباره محافظا سابقا للشرقية وله باع كبير في مجال الإدارة المحلية.
من جهته، قال النائب محمد سليم، إن وجود غرفة ثانية للبرلمان رسالة ودليل على قوة الدولة المصرية، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشيوخ في ظل هذه التحديات دليل على قوة مصر ومكانتها الكبيرة.
وقال النائب صلاح الطاروطي، إن قضية الاستثمار على رأس أولويات المجلس، خاصة عملية تأسيس الشركات، إذ لابد من تسريع الإجراءات المتعلقة بها، مطالبا بسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد.