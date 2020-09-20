قريبا.. افتتاح أول مركز للطلاب الموهوبين بالوادي الجديد

قال الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن الأيام القادمة ستشهد افتتاح أول مركز للطلاب الموهوبين بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.وأضاف محمد، في بيان، أن المركز من شأنه توفير بيئة مناسبة لتنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم من خلال الإعداد الجيد والتجهيز المتميز بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لجميع الطلبة والطالبات الموهوبين بجميع المجالات من خلال مجموعة متميزة من المختصين وذوي الخبرات للعمل على تنمية المواهب الطلابية وصقلها.ولفت إلى ضرورة العمل وبصفة دائمة على اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين وصقل مواهبهم بجميع الأنشطة التربوية المختلفة لإعداد كوادر مبتكرة ومبدعة في شتى المجالات.