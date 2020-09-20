ارتفاع ضحايا «إيانوس» في اليونان إلى 3 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الطقس السيئ التي شهدتها اليونان، خلال اليومين الماضيين، إلى ثلاثة قتلى.واكتشفت فرقة الإطفاء في منطقة ثيساليا القريبة من مدينة كارذيتسا، صباح اليوم الأحد، جثمان شخص يبلغ من العمر 62 عاما وسط أنقاض منزله.وأعلنت فرقة الإطفاء أن العدد الإجمالي للضحايا ارتفع بذلك إلى ثلاثة قتلى، بينما لا يزال هناك أشخاص مفقودون أو محاصرون داخل منازلهم.وتسبب الإعصار "إيانوس" في البحر المتوسط وعاصمة أخرى فوق بحر إيجه الشمالي في أضرار جسيمة في مناطق واسعة من اليونان، يومي الجمعة والسبت.وتم إنقاذ أكثر من 600 شخص من شققهم أو من مواقع أخرى.