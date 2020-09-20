الليرة التركية تفقد قيمتها بسبب سياسات أردوغان الخارجية

أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الأحد، بأن العملة التركية خسرت مزيدًا من قيمتها إثر التخبط في سياسة أردوغان الخارجية.وبدأ التخبط والنكسات في سياسة تركيا واضحًا في خروج حليف أنقرة، رئيس حكومة طرابلس الليبية، فايز السراج، عن الاستراتيجية التركية في ليبيا، وموافقته على وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، ثم إعلان نيته التنحي المشروط.وأشارت رضوخ تركيا للضغوط الأوروبية وسحبها سفن التنقيب الخاصة بها من المياه الإقليمية اليونانية، وانتهاء بعمليات القصف الروسية لمناطق حلفاء تركيا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.وفي موازاة هذه التطورات، وصل سعر العملة التركية إلى 7.5 ليرات مقابل الدولار، وهو أسوأ رقم لها على الإطلاق.