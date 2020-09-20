«الصحة العالمية» تشيد بإجراءات روسيا في مكافحة كورونا

أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بتعامل السلطات الروسية مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والذي ساهم في الحد من تفشي الفيروس، مستبعدة فرض قيود جديدة.وقالت فوينوفيتش اليوم الأحد ـ إن القيود التي يتم فرضها عادة بسبب تفشي الوباء، هي وسيلة لإبطاء انتقال الفيروس وتوفير الوقت، إذا لزم الأمر، حتى تتمكن الدولة من فحص الحالات المشتبه في إصاباتها وعزلها ومعالجة الحالات التي يثبت إصابتها، مؤكدة أن احتواء الوباء مسؤولية المواطنين، وليس الحكومة فقط.وأشارت إلى أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن تكون استراتيجية الدولة لاحتواء انتشار عدوى فيروس كورونا، قائمة على أسس علمية ومقبولة ثقافيا واجتماعيا للناس، موضحة أن ارتفاع وانخفاض أعداد الإصابات مرتبط بالإجراءات التي تتخذها السلطات.يذكر أن روسيا سجلت مليونا و103 آلاف و399 إصابة، و19 ألفا و418 حالة وفاة حتى الآن، ويعتبر معدل الوفيات في روسيا منخفضا مقارنة بباقي البلدان التي سجلت إصابات تفوق المليون حالة.