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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 آلاف إسترليني غرامة خرق العزل المنزلي في بريطانيا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:24 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
أ ش أ
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إلزام المواطنين الذين لا يلتزمون بالعزل المنزلي في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بغرامات تبدأ من ألف وحتى 10 آلاف جنيه إسترليني.

وقالت الحكومة في بيان- حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز"- إن الغرامات الكبيرة ستكون ردا على عدم الالتزام المتكرر، مثل منع الآخرين من العزل الذاتي، إذ يقوم أصحاب بعض المشروعات بمنع فريق العمل من أخذ إجازة للعزل الذاتي وتهديدهم بالتسريح حال عدم حضورهم إلى العمل.

وأضاف رئيس الوزراء، بوريس جونسون: "إن الأشخاص الذين قرروا تجاهل القوانين سيتم توقيع عقوبات خاصة ضدهم، يجب أن نفعل ما في استطاعتنا للحد من انتشار هذا الفيروس، من أجل منع إصابة أغلب الضعفاء، وحماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) وإنقاذ الأرواح".

وقد قالت الحكومة إنها ستقوم بدفع منحة قدرها 500 جنيه إسترليني للمرضى الذين يثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس ويخضعون للحجر المنزلي ولا يستطيعون العمل من المنزل.

وحددت الحكومة أن تكون فترة العزل المنزلي 10 أيام على الأقل للمرضى وباقي أعضاء عائلة المريض أيضًا.

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