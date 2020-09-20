الوزير يتفقد مشروعات النقل في الأقصر.. و33 «كوبري» بديلا المزلقانات

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، موقع محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوى الشرقي مرورًا بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولي ويتقاطع مع طريق "مصر-أسوان الزراعي الشرقي" مرورًا بخط السكة الحديد ووصولًا إلى طريق ا"لأقصر-مركز الزينية".وتابع الوزير عددا من قطاعات المشروع، منها موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد، مؤكدا أن وزارة النقل لديها خطة لعمل ٣٣ كوبري بديلًا للمزلقانات الأكثر خطورة، جاري العمل حاليًا في 13 كوبري منها، إذ تتمثل أهميتها في أنها تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.كما تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعي الغربي، والطريق الصحراوي الغربي والذي سيساهم في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي.وأكد وزير النقل أهمية استكمال المحور الذي سيساهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسهيل حركة المرور بالأقصر نظرًا لأنه سيكون محورًا بديلًا لطريق المطار، موجهًا قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق مصر أسوان الشرقي (كوبري يسى) ضمن أعمال استكمال المحور.جدير بالذكر أن المحور قد بدأ العمل به منذ عام 2008، ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تم إزالتها خلال الفترة الماضية.