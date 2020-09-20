رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوزير يتفقد مشروعات النقل في الأقصر.. و33 «كوبري» بديلا المزلقانات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
هدى الأمير
طباعة
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، موقع محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوى الشرقي مرورًا بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولي ويتقاطع مع طريق "مصر-أسوان الزراعي الشرقي" مرورًا بخط السكة الحديد ووصولًا إلى طريق ا"لأقصر-مركز الزينية".

وتابع الوزير عددا من قطاعات المشروع، منها موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد، مؤكدا أن وزارة النقل لديها خطة لعمل ٣٣ كوبري بديلًا للمزلقانات الأكثر خطورة، جاري العمل حاليًا في 13 كوبري منها، إذ تتمثل أهميتها في أنها تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

كما تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعي الغربي، والطريق الصحراوي الغربي والذي سيساهم في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي.

وأكد وزير النقل أهمية استكمال المحور الذي سيساهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسهيل حركة المرور بالأقصر نظرًا لأنه سيكون محورًا بديلًا لطريق المطار، موجهًا قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق مصر أسوان الشرقي (كوبري يسى) ضمن أعمال استكمال المحور.

جدير بالذكر أن المحور قد بدأ العمل به منذ عام 2008، ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تم إزالتها خلال الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء: «البلد عايشة بتضحياتكم»

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

التاريخ الأسود للمتلون معتز مطر

الصور

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: تعيين أول مدرس بمعهد البيولوجيا الجزيئية

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج

جوكوفيتش يمر فى «روما» ونادال يتلقى خسارة «صاعقة»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

عرض فيلم تسجيلى عن النحات عبدالهادى الوشاحى فى «الأعلى للثقافة»

الشاعرة أسماء عزايزة في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

«قيامة اليتامى» رواية تتناول غسل الأدمغة وتحويل البسطاء لـ«قتلة»

صدور «كتاب العقود.. سرديات» للروائى العراقى محمد خضير