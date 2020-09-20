الوزير يتفقد مشروعات النقل في الأقصر.. و33 «كوبري» بديلا المزلقانات
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
هدى الأميرطباعة
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، موقع محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوى الشرقي مرورًا بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولي ويتقاطع مع طريق "مصر-أسوان الزراعي الشرقي" مرورًا بخط السكة الحديد ووصولًا إلى طريق ا"لأقصر-مركز الزينية".
وتابع الوزير عددا من قطاعات المشروع، منها موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد، مؤكدا أن وزارة النقل لديها خطة لعمل ٣٣ كوبري بديلًا للمزلقانات الأكثر خطورة، جاري العمل حاليًا في 13 كوبري منها، إذ تتمثل أهميتها في أنها تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.
كما تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعي الغربي، والطريق الصحراوي الغربي والذي سيساهم في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي.
وأكد وزير النقل أهمية استكمال المحور الذي سيساهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسهيل حركة المرور بالأقصر نظرًا لأنه سيكون محورًا بديلًا لطريق المطار، موجهًا قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق مصر أسوان الشرقي (كوبري يسى) ضمن أعمال استكمال المحور.
جدير بالذكر أن المحور قد بدأ العمل به منذ عام 2008، ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تم إزالتها خلال الفترة الماضية.
وتابع الوزير عددا من قطاعات المشروع، منها موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد، مؤكدا أن وزارة النقل لديها خطة لعمل ٣٣ كوبري بديلًا للمزلقانات الأكثر خطورة، جاري العمل حاليًا في 13 كوبري منها، إذ تتمثل أهميتها في أنها تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.
كما تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعي الغربي، والطريق الصحراوي الغربي والذي سيساهم في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي.
وأكد وزير النقل أهمية استكمال المحور الذي سيساهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسهيل حركة المرور بالأقصر نظرًا لأنه سيكون محورًا بديلًا لطريق المطار، موجهًا قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق مصر أسوان الشرقي (كوبري يسى) ضمن أعمال استكمال المحور.
جدير بالذكر أن المحور قد بدأ العمل به منذ عام 2008، ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تم إزالتها خلال الفترة الماضية.