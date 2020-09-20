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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسليم مواقع إنشاء 5 محطات وسيطة بتكلفة 57.2 مليون جنيه بقنا وأسيوط والغربية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
وزير البيئة
وزير البيئة
أريج الجيار
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة عن الانتهاء من تسليم المواقع الخاصة لإنشاء 5 محطات وسيطة لجمع القمامة بتكلفة مالية قدرها 57.2 مليون جنيه بطاقة استيعابية إجمالية 1250 طنا يوميا وذلك فى إطار التعاقد بين البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء محطتين وسيطتين بمركزى (سمنود وزفتى) بمحافظة الغربية ومحطتين وسيطتين بمركزى (ديروط وأبوتيج) بأسيوط ومحطة وسيطة (بمركز أبوتشت) بمحافظة قنا.

وتابعت وزيرة البيئة أنه تم الإنتهاء من تركيب 3 فواصل هوائية بمصنع تدوير المخلفات بمركز دفرة محافظة الغربية لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات RDF لاستخدامه كوقود بديل فى المصانع بتكلفة مالية قدرها 5 ملايين جنيه بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وأوضحت فؤاد أن ذلك يأتى فى إطار خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا- أسيوط- الغربية-  كفرالشيخ) من مصانع تدوير ومدافن صحية للمخلفات ومحطات وسيطة بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألمانى وهيئة التعاون الدولى الألمانية وهيئة التعاون الدولى السويسرية، مشيرة إلى التعاون والتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع للوصول إلى منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تساهم في استعادة الوجه الحضارى لجميع المحافظات والاهتمام بصحة المواطن المصرى.

وأكدت فؤاد على جهود وزارة البيئة فى متابعة كافة الأعمال الإنشائية للمحطات الوسيطة بالتعاون مع المحافظات والهيئات المعنية للانتهاء منها بتوقيتات زمنية محددة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمها بكامل مستلزماتها من معدات تشغيل (لوادر وسيارات نقل) ومن بنية تحتية خرسانية (مبان إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفات) مع زيادة المساحات الخضراء والسياج الشجري حولها حفاظا على البيئة المحيطة وخفض معدلات التلوث.

وأضافت الوزيرة أن هذه المحطات تهدف الى خفض تكلفة نقل المخلفات من خلال جمعها من القرى والمراكز المجاورة ونقلها الى مواقع المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها الى مواقع المعالجة والتخلص النهائي مؤكدة أن هذه المحطات تعد كنواة لتغطية مناطق الخدمة بتلك المحافظات من خلال رفع التراكمات حيث تم رفع تراكمات موقعى سمنود وزفتى بما يزيد علي 100 ألف طن من المخلفات وتحويلها من مقالب عشوائية إلى محطات وسيطة منشأة طبقا لأحدث التكنولوجيات مع مراعاة كافة الضوابط والمعايير البيئية.

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