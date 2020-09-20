تأجيل العرض التجاري لـ«حظر تجوال» إلى ما بعد مهرجان القاهرة

قرر القائمون على فيلم «حظر تجوال» تأجيل العرض التجاري للفيلم الجديد حتى موسم رأس السنة بعد عرض الفيلم ضمن منافسات المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة في دورته الـ 42 بعد غياب للفيلم المصري مؤخرا.وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الجمعة، عن اختيار الفيلم الروائي المصري «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس، للمشاركة في المسابقة الدولية بالدورة 42، وذلك في عرضه العالمي الأول.وجاء القرار بعد مشاورات بين الجان الفنية خلال الأسابيع الماضية، وتم إخطار مخرج الفيلم والشركة المنتجة، حيث عبر المخرج أمير رمسيس عن سعادته بتلك الخطوة الهامة لصالح الفيلم المصري الذي انتهى من تصويره قبل فترة، خاصة أنه يعيده للساحة مجددا بعد غياب عن مهرجان القاهرة منذ فيلم «بتوقيت القاهرة» من بطولة الفنان الراحل نور الشريف.الفيلم تدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها.فيلم «حظر تجول» تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.