جامعة أسيوط: تعيين أول مدرس بمعهد البيولوجيا الجزيئية

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين أول مدرس بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية وهو الدكتور هشام يوسف عوض درويش بقسم البيوتكنولوجيا التطبيقية تخصص "البيولوجيا الجزيئية".كما وافق المجلس على تعيين ٥ مدرسين آخرين بكليات الطب والطب البيطري والزراعة والتربية، حيث تضمنت القرارات في كلية الطب تعيين الدكتور حمدي محمد إبراهيم محمد بقسم الأشعة التشخيصية، وفي كلية الطب البيطري تعيين الدكتورة سلوي محمود عبدالرحمن حسن بقسم الطفيليات تخصص "طفيليات"، أما فى كلية الزراعة فقد تقرر تعيين الدكتور أحمد محمد محمد عبدالغني بقسم الفاكهة بالكلية.وشملت القرارات في كلية التربية تعيين اثنين من المدرسين بقسم أصول التربية تخصص "أصول التربية" وهما الدكتورة غادة فوزي هاشم محمود والدكتور علي محمد يحيى علي.