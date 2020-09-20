«مباحث الأموال العامة» تضبط 7 قضايا في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط جميع أشكال الخروج على القانون.أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7 قضايا: «تزوير أوراق- اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي- توظيف أموال- تسهيل استيلاء على المال العام- استغلال نفوذ مزعوم- احتيال مصرفي- غسل أموال- اختلاس مال عام»، مُتهم فيها 8 أشخاص، ضبط فيها مستنديًا نحو 20 مليون جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.