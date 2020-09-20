رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«مباحث الأموال العامة» تضبط 7 قضايا في 24 ساعة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
رجال الأمن
رجال الأمن
مريم جبل- عمرو المزيدي
طباعة
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط جميع أشكال الخروج على القانون.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7 قضايا: «تزوير أوراق- اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي- توظيف أموال- تسهيل استيلاء على المال العام- استغلال نفوذ مزعوم- احتيال مصرفي- غسل أموال- اختلاس مال عام»، مُتهم فيها 8 أشخاص، ضبط فيها مستنديًا نحو 20 مليون جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

لماذا يريد أردوغان السلام والحوار مع مصر الآن؟ (تحليل)

بفضل قناة السويس الجديدة.. نجاح أول عملية عبور من نوعها لـ 12 ماسورة عملاقة

الصور

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: تعيين أول مدرس بمعهد البيولوجيا الجزيئية

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج

جوكوفيتش يمر فى «روما» ونادال يتلقى خسارة «صاعقة»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

عرض فيلم تسجيلى عن النحات عبدالهادى الوشاحى فى «الأعلى للثقافة»

الشاعرة أسماء عزايزة في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

«قيامة اليتامى» رواية تتناول غسل الأدمغة وتحويل البسطاء لـ«قتلة»

صدور «كتاب العقود.. سرديات» للروائى العراقى محمد خضير