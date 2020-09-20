عرض فيلم تسجيلى عن النحات عبدالهادى الوشاحى فى «الأعلى للثقافة»

في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني؛ يبث المجلس الأعلي للثقافة عبر قناته الرسمية باليوتيوب في السابعة من مساء غد الإثنين فيلما تسجيليا عن النحات الراحل عبدالهادي الوشاحي.ولد "الوشاحي" في الدقهلية 1936. له أعمال فى أماكن عامة من بينها: النصب التذكارى للفلاح، نادى الاتحاد الملكى الإسبانى لكرة القدم رويال مدريد، نادى جينو الاقتصادى الإسبانى وأوبرا القاهرة.تميز "الوشاحي" بحرفيته كفنان يجيد تطويع قطع الصلصال أو النحاس وجرانيت أسوان الوردي فيحولها إلى تشكيلات تدب فيها الحياة، ويمنحها من روحه فتصير كائنات حية تتنفس تفرح وتحزن تجفل من الحياة حينا وتقبل عليها حينا آخر.يرى الناقد الإسبانى "راؤل شقارى فيرى" أن أعمال الوشاحى بكتلها الصرحية تشكل بلاغة وعضوية ومعمارية وكونية مثل أجزاء فى النحت المصرى القديم. وأحيانا تتسم أعماله بالدائرية فى تناغم وفخامة النحت الإغريقى.