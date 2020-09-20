24 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 أخرى، فيما تتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة أخرى، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة و4 سفن حاويات.وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.