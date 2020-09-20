«المركزى» يطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

يطرح اليوم البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 19 مليار جنيه، قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.