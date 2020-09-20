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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان المطور (صور)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية صباح اليوم مكتب توثيق رمل ثاني المطور، بمنطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، ويأتي ذلك ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها وزارة العدل للحد من الازدحام في مكاتب التوثيق، بحضور المستشار عمرو عبد الوارث، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق ونائبا عنه.

وهنأ المحافظ أهالي المنطقة على افتتاح أحدث مكاتب الشهر العقاري المطورة بالمحافظة وهو أحد ٥ مكاتب مطورة سيتم افتتاحها الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المكتب وفق أحدث المواصفات التقنية التي تعتمدها الوزارة في إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية، حيث يعتمد على البصمة الإلكترونية ونظام مطور يرتبط مباشرة بالوزارة ويخدم ما يقرب من نصف مليون مواطن.

وأوضح الشريف أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين، لحل مشكلات الزحام في المناطق التي تشهد كثافة في التردد على مقار الشهر العقارى، ويتولد عنها شكاوى مختلفة، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت وتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان المطور (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان المطور (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان المطور (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان المطور (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان المطور (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان المطور (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان المطور (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان المطور (صور)

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