محافظ بورسعيد يلتقى رئيس «اقتصادية قناة السويس» لتعزيز التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بديوان عام المحافظة وذلك لتعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة قناة السويس فى عدد من المجالات. وذلك بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية.ورحب اللواء عادل الغضبان، بزيارة رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا على التقدم الملحوظ الذى شهدته الهيئة الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة، والجهود المتواصلة لتحقيق المشروعات القومية التابعة للهيئة، مؤكدا على ترحيبه بكافة أوجه التعاون مع هيئة قناة السويس لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية والتى تساهم فى الارتقاء بالمحافظة.ومن جانبه، قدم رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة، مؤكدا فخره بالإنجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الآونة الأخيرة فى كافة القطاعات تحت راية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذى يعمل ليلا ونهارا لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.