بريطانيا: وصلنا إلى نقطة حاسمة في مواجهة كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها فيروس كورونا المستجد، محذرا من أنه إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية فسينتشر الفيروس وستكون هناك حاجة للمزيد من القيود.وأضاف: "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار"، وفق تصريحات لوكالة "سكاي نيوز".وتابع: "الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد، أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".