5 قنابل تجبر ألمانيا على «أكبر إخلاء فى تاريخها»

بدأت عملية إخلاء كبيرة في مدينة "مونستر" غربي ألمانيا صباح اليوم الأحد، لإبطال مفعول خمس قنابل جوية تعود للحرب العالمية الثانية.واضطر 16 ألف شخص لمغادرة منازلهم في حي "ماوريتس" بمدينة مونستر الواقعة بولاية شمال الراين-فيستفاليا منذ الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي).ومن المقرر في وقت لاحق من صباح اليوم فحص القنابل الخمس التي لم تنفجر، بشكل أقرب في ثلاثة مواقع، على أن يقوم الخبراء التابعون لهيئة التخلص من الذخائر بإبطال مفعول القنابل بشكل متزامن بعد ذلك.وقال عمدة المدينة ماركوس ليفه صباح اليوم الأحد: "إنها أحد أكبر إجراءات الإخلاء في تاريخ ألمانيا".يشار إلى أنه تم إنشاء كثير من مراكز الإقامة الطارئة، كما نشرت المدينة حاويات مملوءة بالمياه في ثلاثة أماكن من أجل حماية المواطنين، ومن شأن هذه الحاويات توفير الحماية من موجات الضغط العالي، حال انفجار القنابل.