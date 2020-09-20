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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: إصابة 5 مدنيين فى هجوم للحوثيين على جازان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
جازان
جازان
وكالات
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أصيب خمسة مدنيين بجروح في قرية بمنطقة جازان الحدودية جنوب السعودية في هجوم للحوثيين حسبما أفادت مديرية الدفاع المدني السعودي في بيان منتصف ليل السبت الأحد.

وقال الدفاع المدني إن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط "مقذوف عسكري أطلقه الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان".

وأضاف أنه نتج عن الهجوم "تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية وتضرر ثلاث مركبات مدنية وإصابة خمسة مدنيين بإصابات طفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة".

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