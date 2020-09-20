حبس متهم بحيازة سلاح ناري وهارب من حكم بالمؤبد

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس متهم بحيازة سلاح ناري وهارب من حكم بالسجن بالمؤبد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإخطار إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم المطلوبين.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود تحريات للأجهزة الأمنية باختباء أحد العناصر الإجرامية والمحكوم عليه في 3 قضايا (سلاح وذخيرة - سرقة بالإكراه) من بينهم حكم بالسجن المؤبد، بشقة كائنة بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكي بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول السـلام، وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.