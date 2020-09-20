26 قتيلا ومصابا في انفجارين بأفغانستان

لقيت امرأة واحدة على الأقل مصرعها، وأصيب خمسة آخرون، بينهم أطفال، خلال انفجار وقع في مدينة مزار الشريف عاصمة مقاطعة بلخ في شمال أفغانستان.وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، عادل شاه، حسبما أفادت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الأحد، إن الانفجار وقع بمنطقة الشرطة الأولى بمدينة مزار الشريف، حيث تم زرع العبوة الناسفة في عربة انفجرت في وقت عبور قافلة تابعة لقوات الأمن.وفي أنباء أخرى من ولاية باكتيكا، أفادت تقارير بأن لغمًا أرضيًا أصاب ما لا يقل عن 20 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، في منطقة جاني خيل في بكتيكا.وقال شاه محمد أريان، المتحدث باسم الشرطة المحلية في بكتيكا، إن الانفجار وقع بالقرب من قاعة أفراح، مضيفا أن جميع الضحايا من المدنيين، وتم نقلهم إلى المستشفيات بعد وقت قصير من الانفجار.