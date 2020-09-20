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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بسرقة معمل تحاليل بمدينة نصر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحت إشراف محامي عام القاهرة الجديدة، حبس المتهمين بسرقة معامل التحاليل والعيادات الطبية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول مفادة تلقى بلاغا بسرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم" بداخلها مبلغ مالى قدره 15 ألف جنيه، هاتف محمول من داخل فرع أحد المعامل الطبية - كائن بدائرة القسم.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطليّن، لهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها، وإعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب"كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط (الخزينة " فارغة " بمسكنهما، والهاتف المحمول المستولى عليهما)، وأقرا بتمكنهما من فتح الخزينة، وإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل معامل التحاليل والعيادات بأسلوب " كسر الباب"، وأقرا لارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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