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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 9 من «القاعدة» بالهند خططوا لهجمات إرهابية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
القاعدة
القاعدة
وكالات
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قالت وكالة التحقيقات الوطنية في الهند، اليوم، إنها اعتقلت تسعة من متشددي تنظيم القاعدة كانوا يخططون لشن هجمات على عدة مواقع بعضها في العاصمة نيودلهي.

وأضافت الوكالة، وهي الجهة الأساسية المعنية بمكافحة الإرهاب في البلاد، في بيان: "المجموعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت حيوية في الهند، بهدف قتل الأبرياء وبث الرعب".

وتابع البيان قائلا إن المعتقلين "عقدوا العزم على تنفيذ هجمات في عدة أماكن" منها العاصمة.

وأشارت الوكالة إلى أن ستة منهم اعتقلوا في ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد، بينما اعتقل ثلاثة في ولاية كيرالا في الجنوب، وأضافت أنهم "مرتبطون بجناح القاعدة الذي ترعاه باكستان".

ولم يستجب متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، بعد لطلب التعليق، ونفت باكستان مرارا منح أي دعم مادي للمتشددين.

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