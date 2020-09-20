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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يسعى لكسب سلطات جديدة لمعاقبة شركات التكنولوجيا العملاقة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:24 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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يرغب الاتحاد الأوروبي في سلطات جديدة لمعاقبة شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك إجبارها على تفكيك نشاطها أو بيع بعض من عملياتها في أوروبا، إذا كانت هيمنتها على السوق تهدد مصالح العملاء والمنافسين الأصغر، طبقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن ثيري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وسيتم استخدام الإجراءات المقترحة فقط في "أقصى الظروف" حسب التقرير، نقلا عن بيرتون.

وأضاف التقرير أن المقترحات تشمل نظام تصنيف، سيتم استخدامه للسماح للجمهور وأصحاب المصالح في تقييم سلوك الشركات، في مجالات مثل الالتزام الضريبي.

وذكرت الصحيفة أن التشريع الجديد سيزيد من سلطات الاتحاد الأوروبي لفحص الطريقة التي تجمع بها شركات التكنولوجيا معلومات حول المستخدمين، مضيفة أنه إذا منعت الشركات المستخدمين من تحويل المنصات أو إجبار العملاء على استخدام خدمة واحدة فقط، سيؤدي ذلك إلى عقوبات أكثر صرامة من قبل الاتحاد الأوروبي.

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