فلسطين تغلق بلدة ميثلون 4 أيام للحد من انتشار كورونا

أعلن محافظ جنين بفلسطين، أكرم الرجوب، عن إغلاق بلدة ميثلون جنوب جنين لمدة 4 أيام، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.وأضاف الرجوب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن إغلاق البلدة يأتي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن بلدية ميثلون ستقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، وذلك عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة.