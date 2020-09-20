رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

برنامج جديد لضمان سلامة السيارات ذاتية القيادة على الطريق

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
وكالات
طباعة
ابتكر فريق من الباحثين بالجامعة الفنية في مدينة ميونخ الألمانية برنامجها إلكترونيا يهدف إلى ضمان سلامة السيارات ذاتية القيادة على الطرق، والحيلولة دون وقوع الحوادث من خلال التنبؤ بالأحداث الطارئة في غضون أجزاء من الثانية.

ويقول الباحث ماتياس ألتهوف استاذ الأنظمة السيبرانية بالجامعة الفنية في ميونخ إن "وقوع أحداث مثل الاقتراب من مفترق طرق أو دخول سيارة أخرى بشكل مفاجئ من طريق جانبي، أو عبور أحد المشاة أمام السيارة، تمثل كلها تحديات هائلة بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة التي يتم التحكم فيها بواسطة أنظمة كمبيوتر".

وأضاف أن الغرض النهائي من هذا البرنامج هو التأكد من أن السيارات ذاتية القيادة لا تتسبب في وقوع حوادث. ويستطيع البرنامج الجديد تحليل الأحداث والتنبؤ بالمستجدات أثناء حركة السيارة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا بأن وحدات استشعار داخل السيارة تكون متصلة بالبرنامج الذي يقوم بعملية تحليل على مدار الثانية. ويستطيع البرنامج التنبؤ بتحركات جميع العناصر المحيطة بالسيارة، شريطة أن تلتزم هذه العناصر بالتعليمات المرورية.

وتصل إمكانيات البرنامج الجديد إلى التنبؤ بالمستقبل لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى ست ثواني.

وبناء على هذه التنبؤات المستقبلية، تستطيع المنظومة تحديد سلسلة من الخيارات التي يمكن أن تقوم بها السيارة أثناء الحركة، وفي نفس الوقت تقوم بوضع تصور للمناورات الطارئة التي يمكن أن تقوم بها السيارة للابتعاد عن طريق الخطر سواء عن طريق زيادة السرعة أو استخدام المكابح.

موضوعات متعلقة

مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

وزير التعليم: لا صحة لعودة سناتر الدروس الخصوصية

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

التاريخ الأسود للمتلون معتز مطر

الصور

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج

جوكوفيتش يمر فى «روما» ونادال يتلقى خسارة «صاعقة»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

«قيامة اليتامى» رواية تتناول غسل الأدمغة وتحويل البسطاء لـ«قتلة»

صدور «كتاب العقود.. سرديات» للروائى العراقى محمد خضير

شمس للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «تعاليم محارب النور»

الليلة.. حسن طلب يناقش ديوانه «ما كان فى الإمكان كان»