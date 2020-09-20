برنامج جديد لضمان سلامة السيارات ذاتية القيادة على الطريق

ابتكر فريق من الباحثين بالجامعة الفنية في مدينة ميونخ الألمانية برنامجها إلكترونيا يهدف إلى ضمان سلامة السيارات ذاتية القيادة على الطرق، والحيلولة دون وقوع الحوادث من خلال التنبؤ بالأحداث الطارئة في غضون أجزاء من الثانية.ويقول الباحث ماتياس ألتهوف استاذ الأنظمة السيبرانية بالجامعة الفنية في ميونخ إن "وقوع أحداث مثل الاقتراب من مفترق طرق أو دخول سيارة أخرى بشكل مفاجئ من طريق جانبي، أو عبور أحد المشاة أمام السيارة، تمثل كلها تحديات هائلة بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة التي يتم التحكم فيها بواسطة أنظمة كمبيوتر".وأضاف أن الغرض النهائي من هذا البرنامج هو التأكد من أن السيارات ذاتية القيادة لا تتسبب في وقوع حوادث. ويستطيع البرنامج الجديد تحليل الأحداث والتنبؤ بالمستجدات أثناء حركة السيارة.وأفاد الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا بأن وحدات استشعار داخل السيارة تكون متصلة بالبرنامج الذي يقوم بعملية تحليل على مدار الثانية. ويستطيع البرنامج التنبؤ بتحركات جميع العناصر المحيطة بالسيارة، شريطة أن تلتزم هذه العناصر بالتعليمات المرورية.وتصل إمكانيات البرنامج الجديد إلى التنبؤ بالمستقبل لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى ست ثواني.وبناء على هذه التنبؤات المستقبلية، تستطيع المنظومة تحديد سلسلة من الخيارات التي يمكن أن تقوم بها السيارة أثناء الحركة، وفي نفس الوقت تقوم بوضع تصور للمناورات الطارئة التي يمكن أن تقوم بها السيارة للابتعاد عن طريق الخطر سواء عن طريق زيادة السرعة أو استخدام المكابح.