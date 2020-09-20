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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمليات فساد بملايين الدولارات في الطيران المدني السوداني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
إبراهيم عدلان
إبراهيم عدلان
وكالات
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كشف المدير العام لسلطة الطيران المدني السوداني، إبراهيم عدلان، عن أن إدارته أوقفت عمليات فساد بملايين الدولارات.

ونقل موقع "الراكوبة نيوز" الإخباري السوداني، اليوم الأحد، عن عدلان قوله إنه تم إيقاف فساد بقيمة 45 مليون يورو، مشيرا إلى وجود فساد في شراء الخدمات بقيمة 5. 6 مليار جنيه، بالإضافة إلى عمليات فساد أخرى تم رفعها للسلطات.

ووصف عدلان، بند شراء الخدمة بسلطة الطيران المدني بأنه "فساد يمشي على قدمين"، معلنا عن دعم الطيران المدني للخزينة العامة للدولة بمبالغ تصل إلى 64 مليون دولار.

وأقر عدلان، بتخلف البنى التحتية للطيران بالسودان، لافتا إلى أن 86 بالمئة من المعدات الملاحية عفا عليها الزمن.

وأوضح أن 44 بالمئة من العاملين بالطيران المدني أعمارهم تتراوح ما بين 50 و54 عاما، واصفا بنية المطارات بـ"المأساوية"، مشددا على أهمية أن يتمتع الطيران المدني بالاستقلالية الكاملة.

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