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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تطلق اجتماع الشباب بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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أطلقت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اجتماع الشباب بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، وذلك بحضور الأب جورج سامي الراعي المساعد بالكنيسة، وبمشاركة عدد من شباب الرعية.

تمحور موضوع اللقاء عن الدعوات، كما تم تناول بعض الخبرات الحياتية للحضور، حيث تحدث الأب جورج سامي عن دعوته الكهنوتية، فيما تحدثت الراهبة ديانا من راهبات قلب يسوع المصريات عن دعوتها في حياة الرهبنة، كما تحدث الأستاذ رامز وزوجته من حديثي الزواج عن دعوتهم في سر الزواج.

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