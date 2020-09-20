رد «غير متوقع» من أتراك على صحيفة يونانية أهانت أردوغان

عقب استدعاء السفير وتعليق الخارجية التركية على إهانة صحيفة يونانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعرض موقع صحيفة "ديمقراطيا" اليونانية إلى الاختراق من قبل عدد من القراصنة الأتراك، ردا على عنونتها عددها الصادر الجمعة الماضي باللغة التركية "السيد أردوغان.. انكح نفسك".وكشفت وكالة الأنباء الألمانية، أن عبارة "الأتراك هنا، أين أنتم؟" بالتركية حلت محل الصفحة الرئيسية للموقع، ولكن تم إزالة الرسالة، فيما لا زال الموقع يواجه مشاكل.وجاء مانشيت الصحيفة اليونانية ردا على التهديدات التركية المستمرة لليونان، فيما انتفضت الخارجية التركية ضد الرأي العام اليوناني، ووصفت الواقعة بالانحطاط الأخلاقي واستدعت على إثره سفير أثينا لدى أنقرة، وفقا لموقع تركيا الآن.