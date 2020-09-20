«حراس النقاوة».. عدد جديد من مجلة الكرازة

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، صورة لمزار القديس مامرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عقب أعمال التجديد به.وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "حُراسُ النقاوة"، حيث أشار قداسته إلى أن الأجيال الجديدة تتعرض لحرب شرسة من عدو الخير وذلك من خلال طوفان الميديا المتواجد حول أبنائنا باستمرار، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية دور الأسرة في تربية ونشأة الأبناء ويقظتهم الروحية، كما وضع قداسة البابا في خمسة نقاط إرشادات للأسرة لمواجهة هذا الخطر الجديد.أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا باخوميوس عن التذكار الأول لعيد الصليب بعنوان "راحاب الزانية وعيدُ الصليب".وتحدث نيافة الأنبا بنيامين حول الفضيلة كعمل خفي تحت عنوان "البعد الخفي".بينما أشار نيافة الأنبا موسي إلى عدة أبعاد في المجئ الثاني بمقاله الذي حمل ذات العنوان.وحول فضيلة "الوداعة" جاء مقال نيافة الأنبا تكلا تحت نفس العنوان.أما نيافة الأنبا يوسف فتأمل في الآية التي وردت في يشوع بن سيراخ "لا تعير المُرتد عن الخطية" متخذها في الوقت ذاته عنوانًا لمقاله.وعن خواطر روحية في عيد النيروز جاء مقال نيافة الأنبا بيتر تحت عنوان "كنيسة شهداء.. وشهداء الكنيسة".وفي باب "أقباط في لوحة الشرف" تحاور المجلة اثنين من أبناء الكنيسة من الأوائل على الجمهورية في الثانوية العامة، كما تواصل المجلة نشر صور وبيانات أوائل الثانوية العامة بمختلف الايبارشيات.هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة، لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.